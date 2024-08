Le Havre. Effectifs, travaux… La rentrée scolaire 2024 en chiffres

14 203. C'est le nombre d'élèves qui feront leur rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires publiques du Havre, à partir du lundi 2 septembre. Des effectifs en baisse depuis plusieurs années. "La population scolaire diffère selon les quartiers, mais c'est une diminution globale. On a donc de la place, mais il faut aussi adapter notre offre pour bien gérer l'argent public et offrir de bonnes conditions de travail à tout le monde", souligne le maire Edouard Philippe. Une nouvelle école sortira de terre dans les quartiers sud à horizon 2027, dans le secteur des Magasins généraux, où le nombre d'élèves est en augmentation.

Le maire Edouard Philippe a visité le chantier de l'école Jehan de Grouchy à quelques jours de la rentrée.

94. C'est le nombre d'écoles publiques au Havre, depuis la fermeture des écoles Marande, Gobelins et Schlewitz en 2022. Aucune fermeture d'école n'est prévue à cette rentrée.

• Lire aussi. Le Havre. A l'école Maridor, une cour de récré nouvelle génération

29. C'est le nombre de chantiers menés pendant l'été, dans vingt-trois établissements scolaires différents. Ils ont notamment permis de réparer les dégâts enregistrés à l'automne dernier après le passage de la tempête Ciaran dans seize écoles, comme à l'école primaire des Acacias, dont une partie du toit a été arrachée. Outre ces 450m2 de toiture à réparer, l'école a bénéficié d'une mise à niveau de l'alarme incendie et de finitions diverses, pour une enveloppe totale de 246 000€.

Des écoles provisoires sont installées au groupe scolaire Jehan de Grouchy pour permettre aux travaux de se poursuivre et éviter aux élèves de déménager.

3,5 millions d'euros. C'est le montant investi cette année pour l'entretien des écoles, pendant l'été : rénovation des blocs sanitaires des écoles Paul Mulot et Eugène Varlin, mise aux normes (accessibilité et sécurité incendie) de Théophile Gautier, rénovation thermique de l'école élémentaire Langevin, étanchéité du préau de l'école élémentaire Jules Guesde et de la maternelle Thionville, etc. Le chantier le plus important est mené au groupe scolaire Jehan de Grouchy, dans le quartier de Caucriauville. Après la maternelle, dont le chantier s'achèvera à l'automne, ce sont les deux écoles élémentaires qui vont bénéficier de travaux, à partir du printemps. Pour éviter aux élèves de déménager, ils sont accueillis dans deux écoles provisoires en préfabriqués, installées dans les cours du groupe scolaire.