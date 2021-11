[Vidéo] Le Havre. Deux écoles du centre-ville fermeront à la rentrée 2022

Ils sont venus avec casseroles, crécelles et tambours. Samedi 27 novembre, une trentaine de parents d'élèves de l'école maternelle Charles-Auguste Marande et de l'école élémentaire des Gobelins, situées dans le quartier Saint-Vincent, ont fait résonner leur colère dans le hall de l'hôtel de ville du Havre.

"Le service éducation nous a appelés jeudi pour nous convier à une réunion en mairie aujourd'hui, au sujet de l'avenir de nos écoles. Mais hier, la mairie a informé les enseignants de la fermeture définitive à la rentrée 2022" déplore Flore Lihoreau, représentante des parents d'élèves. Une décision sans concertation. "Une école qui ferme, c'est un quartier qui meurt... redoute Charlotte Cavé, elle aussi déléguée des parents d'élèves, je ressens beaucoup de tristesse, je pense à tous ces gens qui se sont investis ces dernières années pour faire survivre ces écoles, et aux commerçants".

Les enfants dispatchés dans quatre écoles

Pendant 1h30, des représentants de l'inspection académique et l'adjointe au maire en charge de l'éducation, Oumou Niang-Fouquet, ont expliqué aux parents élus le projet de réorganisation. "Nous faisons le choix d'adapter le patrimoine scolaire aux effectifs, qui baissent énormément. En 1993, Le Havre comptait 130 écoles pour 25 000 enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 14 500 enfants dans 94 écoles" dénombre l'élue.

Les enfants seront répartis dans quatre autres établissements : les maternelles Vivaldi et Flaubert et les élémentaires Genestal et Bellanger. "Il y a une forte concentration en centre-ville, sept élémentaires et six maternelles dans un rayon de deux kilomètres. Ces enfants seront accueillis dans des écoles qui souffrent elles aussi de la baisse du nombre d'élèves, et où ils auront les mêmes conditions de travail" assure Oumou Niang-Fouquet.

Vidée de ses élèves, la maternelle Marande accueillera à l'avenir la crèche des Gobelins. Pour l'école élémentaire, aucune destination n'a encore été établie.

La maternelle Schlewitz, située dans le quartier du Bois de Bléville, va également fermer à la rentrée de septembre. Elle ne compte que deux classes.

A contrario, la municipalité rappelle son projet de construire une nouvelle école dans les quartiers sud, où les effectifs sont en hausse.