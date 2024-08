JO 2024. "Je veux bien kiffer le moment", le Manchois Damien Letulle est paré pour les Jeux paralympiques

Damien Letulle va participer à sa seconde olympiade à Paris. Mercredi 28 août, le para-archer manchois va même porter la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture, sur la place de la Concorde. La dernière fois qu'il a été aux JO, c'était en 1996 à Atlanta. Il était alors dans la catégorie des valides.

Jeux olympiques et paralympiques

Damien Letulle est le premier archer à participer à des Jeux olympiques et paralympiques. Il entre en compétition dès le jeudi 29 août, aux Invalides. "Tout ça a d'autant plus de sens que juste après mon accident à l'INSEP, j'ai été en rééducation pendant 18 mois à l'hôpital des Invalides. Je me posais tellement de questions sur mon lit d'hôpital qu'y revenir un peu plus de 20 ans après et y tirer des flèches… il y a une notion émotionnelle d'autant plus importante", explique-t-il. L'accident qui l'a rendu tétraplégique a eu lieu en 1997.

Il avait alors arrêté le tir à l'arc comme sportif, tout en restant impliqué dans le club d'Octeville Hague Sport notamment. La nomination de Paris a été un déclic pour lui. "C'est ce qui m'a donné l'envie de repartir. Au départ, j'avais du mal à comprendre le haut niveau avec un corps qui ne fonctionne pas à 100%", assure le tireur. La rencontre d'athlètes handicapés l'a fait changer d'avis. Pour performer aujourd'hui, il faut s'entraîner tous les jours, voire deux fois par jour. A quelques jours des Jeux, il se sent près.

Une préparation aux Jeux aussi bien technique que sportive pour Damien Letulle Impossible de lire le son.

Pour cette édition française des jeux, Damien Letulle compte bien se nourrir de l'engouement des spectateurs. "Je veux prendre du plaisir. C'est un truc énorme. On va avoir 8 000 spectateurs. Je vais être à guichets fermés. Je vais l'utiliser pour me porter. Je veux kiffer le moment", conclut l'athlète.

• A lire aussi. [Interview] Cherbourg. Qui peut aider Jeanine, 90 ans, pour voir son fils aux Jeux paralympiques à Paris ?