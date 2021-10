Travaux de maintenance au tunnel de la Grand Mare

Ces travaux de maintenance se dérouleront pendant la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 et du jeudi 11 au vendredi 12 octobre. Des perturbations sont donc à prévoir.

En effet, le tunnel sera fermé dans le sens Abbeville/Rouen, dans le nuit du 10 au 11 octobre, de 20h30 à 6h.

Il sera fermé dans le sens Rouen/Abbeville, dans la nuit du 11 au 12 octobre, de 20h30 à 6h.

Des déviations seront mises en place sur les communes de Rouen et Bois-Guillaume-Bihorel par les RD43, RD443, RD243A et la RD43A. L'itinéraire S1 signalera la déviation dans le sens Rouen/Abbeville et S2 dans le sens inverse.