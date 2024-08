Pays de Caux. Une cagnotte pour aider les parents de Lou, victime du syndrome du bébé secoué

C'est un drame qu'une famille ne souhaite traverser. Le 15 juillet dernier, la petite Lou, 8 mois, a été victime du syndrome du bébé secoué. Ses parents vivent à Epouville. Ce jour-là, ils ont été prévenus que leur petite fille avait fait un malaise chez sa nounou. C'est cette dernière qui a prévenu les secours. Le syndrome du bébé secoué a été diagnostiqué à l'hôpital et l'enfant a été transféré au CHU de Rouen. Elle y est toujours au service réanimation. Après cinq opérations, son avenir reste incertain. Son cerveau a subi des dommages importants.

Une enquête est toujours en cours. Bruno Dieudonné, le procureur du Havre, précise qu'une "information judiciaire a été ouverte contre X et qu'il n'y a eu, pour l'instant, aucune mise en examen".

Une cagnotte en ligne

Pour soutenir les parents, des proches ont décidé de créer un collectif et de lancer une cagnotte en ligne début août. Ce drame a été un choc pour toute la famille. "Le plus dur, c'est de se dire qu'au final l'avenir de Lou n'est pas encore tracé, explique Tiffany Seymour, la cousine du papa. On ne sait pas quelles seront les séquelles. On vit au jour le jour. Chaque jour est un combat et une victoire. C'est toute une vie qui a basculé. On ne s'attend pas à vivre un drame comme ça. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. C'est un choc pour tout le monde."

Tiffany Seymour, la cousine du papa. Impossible de lire le son.

La cagnotte a déjà permis de récolter plus de 11 500 euros. Une somme pour les aider à surmonter ce moment. "Leur quotidien c'est d'être H24 auprès de leur petite. Nous, on se relaye avec la famille pour aller les voir. Tous les jours, il y a du monde à l'hôpital pour les soutenir, pour les faire rire. On a besoin de ça. On a besoin de s'entraider. Cela fait un mois qu'ils vivent là-bas. Ils ont mis leur maison et leur travail entre parenthèses. Il n'y a pas un jour où ils ne sont pas auprès de leur petite fille."

Une grande vente solidaire sera également organisée le dimanche 22 septembre au fort de Tourneville au Havre. Le public pourra profiter d'un marché artisanal, des concerts, ainsi que des animations pour les enfants comme des structures gonflables ou du maquillage. L'intégralité des recettes sera reversée aux parents de Lou.

Prévention

Le collectif "Tous pour Lou" insiste aussi sur la prévention. Parmi ses membres : Elodie Martin, ancienne auxiliaire de puériculture. Elle faisait déjà de la prévention contre le syndrome du bébé secoué. "Sur notre page Facebook nous avons reçu le soutien de l'association France bébé secoué. Il faut bien être conscient que ça n'arrive pas qu'aux autres." Le syndrome du bébé secoué survient lorsque l'on secoue violemment un jeune enfant. Quelques secondes suffisent. Le plus souvent, ce drame arrive lorsque la personne qui s'occupe de l'enfant est exaspérée par ses pleurs.