Le plus grand forum pour l'emploi de Basse-Normandie ouvre ses portes à Hérouville

C’est le plus grand forum consacré à l’emploi en Basse-Normandie. Jeudi 11 et vendredi 12 octobre, la Fonderie d’Hérouville accueille la 6e édition du Parcours pour l’emploi, un rendez-vous organisé par la Ville tous les deux ans et qui rassemble plus de 70 exposants.