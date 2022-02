Futurs mariés, entrez en scène !

Ce rendez-vous 'a pour but de réunir tous les prestataire du mariage en un seul et même lieu afin d'aider les couples à organiser le plus beau jour de leur vie�, souligne Héloïse Kozera et Thierry Welsch, de Kouny Organisation. Plus de 90 exposants présentent ainsi de nouvelles tendances dans de nombreux domaines : faire-part, liste de mariage, bijouterie, traiteurs, coiffures, art de la table ... Au programme également, de nombreux défilés présentant plusieurs collections de robes de marié, de costumes pour messieurs, de lingerie, de robes du soir et de bouquets de mariée. Ils auront lieu le vendredi à 18h, le samedi à 11h15, 16h et 19h30 et le dimanche 11h15, 15h30 et 17h30.

Pratique : Ouvert vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h. Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.



