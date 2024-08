Seine-Maritime. Un jeune homme de 15 ans meurt dans un accident de cyclomoteur près de Fécamp

Un accident entre une voiture et un cyclomoteur s'est produit aux Loges, entre Fécamp et Etretat, lundi 12 août peu après 23h, préviennent les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. A l'arrivée des secours sur place, le jeune homme de 15 ans, qui était au guidon du deux-roues, était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été déclaré mort sur place par un médecin du Smur. Le Samu et une dizaine de pompiers avec cinq engins ont été mobilisés sur l'intervention.