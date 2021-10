La Seine-Maritime traque les troubles de vision des enfants de 3 ans

Pratiqué par des professionnels du service de protection maternelle, il a pour but de mettre à jour les troubles de l’audition, du langage, de la vision et de faire une évaluation de la motricité, du graphisme et du comportement. "La présence des parents lors de ce dépistage permet de les sensibiliser à ces problèmes et ainsi de favoriser une prise en charge plus rapide", explique le docteur Charlet-Maheu.

Des différences ont été mises à jour, en fonction des quartiers. Ainsi il a été constaté que les problèmes de surpoids et d’obésité étaient plus fréquents dans les zones d’éducation prioritaires et les zones urbaines sensibles, par rapport à la population générale. Enfin, depuis dix ans, l’état bucco-dentaire des jeunes enfants s’est nettement amélioré.

Pour l’année 2012-2013, le Conseil général de Seine-Maritime va débloquer 110.000 € afin de réaliser le dépistage de troubles de la vision des enfants de trois ans, scolarisés en maternelle.