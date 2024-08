Alençon. Les paons du parc des Promenades ont chacun un prénom !

Les paons d'Alençon ont désormais chacun un prénom ! Alors que les deux nouveaux pensionnaires ont fait leur apparition dans la volière du parc des Promenades, lundi 1er juillet, la Ville a demandé aux habitants de proposer des duos de prénoms dans un vote en ligne.

Parmi plus de 1 000 duos proposés, 4 étaient en lice pour le vote final lors du quiz de la plage d'Alençon Plage, samedi 10 août : Azur et Asmar, Julius et Archibald, Pavo et Taos (étymologie grecque et latine du mot paon), et Pirouette et Cacahuète. Avec 49% des voix, les paons se nomment donc Pirouette et Cacahuète, en hommage à Gabrielle Grandière, institutrice à Alençon dans les années 1950 et auteure de la célèbre comptine.