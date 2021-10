Roller hockey : une situation inquiétante

L'entraîneur-joueur du RSH Caen, septième (sur dix) de Ligue Elite, juge la situation "vraiment inquiétante". Les Conquérants viennent d'encaisser vingt-deux buts en deux matchs. "Autant sur le précédent Rouen nous était vraiment supérieur, autant on a donné le bâton pour se faire battre à Anglet, juge le jeune international. On n'a rien fait en première mi-temps, on était passifs. C'était mieux offensivement en deuxième mi-temps mais on n'était pas du tout concentrés derrière. Il faut tirer la sonnette d'alarme maintenant sinon la saison va être très longue."

En manque de leader, Caen souffre avant tout d'un problème mental. Il a intérêt à le résoudre rapidement. Samedi 13 octobre, il recevra un ténor du championnat, Rethel.