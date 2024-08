Jeu. Cette semaine, remportez votre Nintendo Switch Lite

Gagnez votre Nintendo Switch Lite, édition Animal Crossing ! Partez vous relaxer dans l'univers d'Animal Crossing : New Horizons, un design unique et le jeu préinstallé.

Envie de tout quitter pour une île déserte ? Animal Crossing : New Horizons vous permet de créer votre paradis sur une île inhabitée, développer votre communauté, et profiter de diverses activités comme la pêche ou la déco. Jouez jusqu'à 4 en local et 8 en ligne pour partager cette aventure avec vos proches.

Pour tenter votre chance, envoyez les 2 lettres T.O par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 9 août 2024 à 10h30.