Pays de Bray. Une voiture de collection fait des tonneaux avec trois personnes à bord

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés peu après 11h, dimanche 21 juillet, pour une violente sortie de route survenue sur la départementale 13, l'axe qui relie Elbeuf-sur-Andelle à Sigy-en-Bray.

L'hélicoptère du Samu 76 en alerte

Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste qui était au volant d'une voiture de collection a quitté la route et fait plusieurs tonneaux, avec trois personnes à bord. Le Service mobile d'urgence et de réanimation et l'hélicoptère du Samu, Viking 76, ont été mis en œuvre.

Parmi les victimes, un enfant âgé de 10 ans a été transporté vers l'hôpital en état d'urgence absolue, tout comme un homme âgé de 60 ans. Une femme du même âge a été plus légèrement touchée.