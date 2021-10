Martin Hirsch lance le service civique en Seine-Maritime

Lancé par le Conseil général de Seine-Maritime, qui en profite pour rappeler qu'il pilote une cinquantaine de dispositifs dédiés à la jeunesse, "Citoyen 76" a été officiellement présenté mardi 8 octobre par Didier Marie et Martin Hirsch, respectivement présidents du Département et de l'Agence du Service Civique.

Il s'adresse aux 16-25 ans domiciliés en Seine-Maritime et "désireux d'accomplir volontairement des missions d'intérêt général en service civique", souvent "au bénéfice des populations les plus fragiles". Chaque volontaire bénéficie d'un tutorat personnalisé. Une mission est rémunérée un peu plus de 484€ par mois. Les champs d'action sont larges : culture-loisirs, actions humanitaires, éducation, environnement, citoyenneté, santé, sports...

Avec 45% de sa population âgée de moins de 30 ans et 25,7% âgée de moins de 20 ans, la Seine-Maritime demeure l'un des départements les plus jeunes de de France métropolitaine.

Renseignements sur www.seinemaritime.net/jeunesse/