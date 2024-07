Normandie. Campagne "Ecogestes" : des plaisanciers incités à faire évoluer et changer leurs pratiques

La campagne nationale "Ecogestes" lancée il y a quelques années en Méditerranée puis en Bretagne, arrive cette année en Normandie. Trois structures s'impliquent dans la région : les Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du Cotentin pour la Manche et Vallée de l'Orne pour le Calvados, et Aquacaux en Seine-Maritime. Il s'agit de sensibiliser les plaisanciers aux écogestes.

Des exemples d'écogestes

L'objectif est de les interroger sur leurs pratiques : "Par exemple, est-ce qu'ils font attention à ne pas utiliser trop d'eau quand ils vont rincer leur bateau, est-ce qu'ils utilisent de l'eau de mer pour enlever le plus gros ? Est-ce qu'ils vont aussi trier les déchets ? Est-ce qu'ils ont une cuve de récupération des eaux noires et eaux grises ?" questionne Didier Lecoeur, chargé de mission littoral au CPIE du Cotentin. Le professionnel va rencontrer les plaisanciers directement sur leur bateau ou le ponton. Cette année, il travaille sur les ports de Cherbourg et de Barneville-Carteret. Une sorte de "petit diagnostic" des pratiques réalisé avec un questionnaire : "On les engage sur un ou plusieurs sujets."

Cette campagne se déroule sur trois ans, de 2024 à 2026. L'année prochaine, d'autres ports seront ciblés. Les plaisanciers, s'ils s'engagent, recevront le fanion "Ecogestes".