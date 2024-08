Manche. Dans ce camping, des tentes perchées à deux mètres de hauteur !

Insolite ! Au camping du Lac des Charmilles à Torigni-sur-Vire, on peut trouver des tentes de camping perchées à deux mètres de hauteur. Des tentes surélevées, sous lesquelles est dressée une terrasse avec table en bois. Cette terrasse est absolument idéale pour se restaurer et se protéger en même temps en cas de pluie.

"C'est un retour aux vraies valeurs du camping comme autrefois au moins dans l'esprit avec le retour des toiles de tente", affirme Jean-François Yernaux, le gérant du camping du Lac des Charmilles "Ces tentes perchées intéressent tout particulièrement des randonneurs, des cyclotouristes qui font étape. Ils posent leurs vélos, bien fatigués, et passent une ou deux nuits avant de repartir, on voit aussi de plus en plus des amateurs de pêche. Des locations de courtes durées là aussi", indique Jean-François Yernaux.

Les tarifs à la nuitée sont les suivants : de 23 à 33 euros la nuit, en fonction de la saison.

Le Lac des Charmilles, Route de Vire, 50160 Torigni-sur-Vire. 06 09 35 29 94