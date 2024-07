Honfleur. Deux voiliers s'échouent, 4 personnes sont sauvées

En début de matinée, mardi 16 juillet, deux voiliers se sont signalés en difficulté auprès du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg (50). Les deux bateaux se sont échoués sur la digue du Ratier, qui se trouve face à Honfleur, à l'embouchure de la Seine. Deux personnes se trouvaient à bord de chaque voilier, soit quatre victimes.

Plusieurs moyens ont été mobilisés avec deux équipages de la SNSM de Honfleur et du Havre, mais aussi les pompiers et le Samu de coordination médicale maritime. Après vérification, les quatre plaisanciers ont pu être déposés sains et saufs sur le port de Honfleur en fin de matinée.

Un voilier a coulé

Le CROSS Jobourg a décidé de déséchouer les deux voiliers dans l'après-midi pour garantir la sécurité dans le chenal. Les deux voiliers présentaient chacun une voie d'eau. Pour l'un des deux bateaux, la voie d'eau a été maîtrisée et le remorquage s'est fait sans problème. En revanche, pour le second, cette voie d'eau était trop importante et le voilier a fini par couler en bordure du chenal du Havre compte tenu de l'ampleur des dégâts constatés sur sa coque.

Un avis aux navigateurs est émis pour signaler la position de l'épave et éviter ce secteur de navigation le temps que ce voilier soit évacué. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a d'ailleurs rappelé qu'il est important de "s'assurer du bon état général de son voilier et de la présence à bord de tous les instruments obligatoires à la sécurité" avant de partir en mer.