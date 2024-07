Naissances. Découvrez les prénoms les plus donnés en Normandie, par département !

Seine-Maritime : Ambre et Raphaël en vedette

En Seine-Maritime, Ambre et Raphaël arrivent en tête du classement. Ils sont suivis de près par Alba et Maël, et Louise et Gabriel. Les prénoms Alice, Adam, Rose, Louis, Romy, Noah, Anna, Jules, Alma, Sacha, Agathe et Arthur complètent ce top 10.

Calvados : Louise et Raphaël à l'honneur

Dans le Calvados, Louise et Raphaël sont les prénoms les plus populaires. Alba et Jules arrivent en deuxième position, suivis par Alma et Marceau, Ambre et Maël. Jade, Gabin, Adèle, Sacha, Rose, Louis, Romy, Gabriel, Juliette, Noah, Alice et Paul ferment la marche du top 10.

Eure : Ambre et Gabriel dominateurs

Dans l'Eure, Ambre et Gabriel sont les prénoms les plus donnés. Rose et Sacha occupent la deuxième place, suivis par Agathe et Jules, Emma et Maël. Alba, Arthur, Alice, Ayden, Jade, Louis, Luna, Lucas, Léna, Noah, Romane et Raphaël complètent ce classement.

Manche : Jules et Ambre en haut de l'affiche

Dans la Manche, Jules est le prénom masculin le plus donné, suivi par Gabin, Louis, Raphaël, et Maël. Pour les filles, Ambre est en tête, suivie de Jade, Louise, Rose et Victoire.

Orne : Louise et Maël en tête

Enfin, dans l'Orne, Louise et Maël sont les prénoms préférés des parents. Agathe et Raphaël sont en deuxième position, suivis par Jade et Gabriel, Rose et Jules. Ambre, Gabin, Mia, Louis, Alba, Sacha, Emma, Léo, Victoire, Naël, Adèle et Tom ferment ce top 10.