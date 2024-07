Normandie. Incendie à la cathédrale de Rouen : la protection des édifices religieux, un enjeu majeur

La protection des édifices religieux, un enjeu national après Notre-Dame de Paris

A la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place dans tous les édifices religieux français. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale souligne la mise en œuvre du plan "Sécurité cathédrales", qui inclut des inspections régulières, l'installation de systèmes de détection d'incendie et d'extincteurs, ainsi que la formation des personnels.

La Normandie, un affect tout particulier

La Normandie, après avoir été un terrain de guerre pendant le Débarquement, a vu beaucoup de ses bâtiments historiques détruits ou endommagés à jamais, entachant ainsi son patrimoine et sa culture. Cette perte a laissé une douleur particulière dans le paysage et un manque profond. Ainsi, il existe un lien encore plus fort avec les structures historiques qui ont résisté à la guerre. Les voir menacées par un incendie crée un sentiment fort chez les Normands, comme cela a été le cas avec la cathédrale de Rouen qui a pris feu.

La cathédrale de Rouen, phénix depuis sa création

Ce n'est pas la première fois que la cathédrale de Rouen subit de forts dommages, et pourtant elle continue toujours de dominer la ville. En 1200, un incendie dévastateur détruit la structure initiale, nécessitant une reconstruction presque totale. En 1514, c'est la flèche qui est frappée par la foudre et qui s'effondre. En 1822, un autre incendie causé par la foudre détruit de nouveau la flèche de l'époque Renaissance. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements alliés endommagent gravement l'édifice, notamment la tour Saint-Romain et les voûtes de la nef. Et la tempête de décembre 1999 provoque l'effondrement partiel des voûtes du chœur, à la suite de la chute d'un clocheton. Malgré ces épreuves, la cathédrale a été restaurée et préservée, puisqu'elle représente un enjeu majeur au vu de son importance historique et culturelle.