Météo. Les prévisions de votre été en Normandie

Cet été en Normandie s'est amorcé avec des conditions relativement fraîches, néanmoins conformes aux normales saisonnières de juin. On note tout de même des précipitations légèrement inférieures à la moyenne pour la saison, mais le temps est resté frais et souvent gris, créant cette atmosphère peu estivale.

Au début de juillet, les températures ont légèrement dépassé les normales saisonnières de 1 à 2 degrés, avec une pluviométrie en baisse. Cependant encore une fois, le ciel est resté nuageux et le temps frais, contribuant à un sentiment général d'été “maussade”.

Une lueur d'espoir !

Les prévisions offrent une lueur d'espoir à partir du 18 juillet avec le retour attendu d'un anticyclone, promettant un temps sec. Les températures devraient alors osciller entre 20 et 22 degrés sur le littoral, atteignant jusqu'à 25 degrés à l'intérieur des terres jusqu'à la fin du mois, représentant potentiellement le pic de douceur de l'été.

Mais le temps gris reprend le dessus

En août, bien que la fiabilité des prévisions diminue à plus long terme, la tendance actuelle suggère un mois marqué par des conditions grises avec des nuages et des averses. Les températures devraient rester légèrement au-dessus des normales saisonnières, avec une différence estimée entre 0,5 à 1 degré jusqu'au 15 août, avant de commencer à baisser vers les 10 et 15 août.

En conclusion, cet été en Normandie semble débuter timidement avec un temps frais malgré des précipitations modérées, mais pourrait connaître une amélioration vers la mi-juillet avant de revenir à des conditions plus instables pour le mois d'août. Les Normands devront probablement se préparer à un été nuageux et changeant, avec des périodes de fraîcheur relative malgré quelques intermèdes plus doux.