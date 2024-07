Orne. En pleine restauration du château qu'ils ont acheté en 2020, ces Anglais ouvrent les portes au public

Il y a 4 ans, Terry Short et Ashley Waters ont complètement changé de vie. Le couple d'Anglais, ancien propriétaire d'une animalerie et d'un salon de toilettage à Middlesbrough au Royaume-Uni, a racheté en 2020 le château de Lalacelle près d'Alençon. "On est venu pour avoir une meilleure vie, commence Ashley Waters. Le château est une beauté architecturale que l'on ne voulait pas voir tomber en ruine. Quand on est arrivé, on en est juste tombé amoureux."

Pourtant, il est difficile de s'imaginer y vivre au départ. Le château était abandonné depuis presque 40 ans. "Le toit fuyait, les fenêtres étaient toutes cassées, ce n'était pas habitable. On a vécu dans des caravanes pendant 18 mois avant de rendre les annexes et le deuxième étage habitables", explique le Britannique qui vit désormais avec son compagnon dans le château. Leur filleul et la mère de Terry habitent une des annexes.

Le château de Lalacelle à l'arrivée de Terry Short et Ashley Waters.

Bientôt des chambres d'hôte

Vendredi 12 juillet de 12h à 16h, ils ouvrent pour la première fois les portes du château au public, et notamment aux locaux. "Tout le monde veut savoir, on a reçu plusieurs messages d'habitants", sourit Ashley Waters. "On veut montrer aux gens notre travail, et que ce n'est pas un château anglais, mais bien un château français. On a voulu le restaurer et on le fait avec bienveillance et attention", souligne-t-il.

Le couple ne va pas avoir le temps de s'ennuyer dans les prochaines années. "On a encore 4 ou 5 ans de travail pour achever le château, estime Ashley Waters. Et puis il y a 24 hectares de terres donc on aura toujours quelque chose à faire pour nous garder occupé."

Désormais, les travaux se portent sur les futures chambres d'hôte, au premier étage. Une première est achevée et devrait être mise à la location d'ici l'été 2025. Vous pouvez suivre l'avancée des travaux sur la chaîne Youtube du couple : Escape To The Dream, Restoring The Château.

La première chambre d'hôte du château est terminée et devrait être en location d'ici l'été 2025.