Le Havre. Le maire Edouard Philippe confirme avoir dîné avec Marine Le Pen

"C'est vrai", l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a bien dîné avec Marine Le Pen. Le maire du Havre l'a confirmé, mardi 9 juillet, sur le plateau du JT de 20 heures de TF1, où il était invité pour évoquer la situation politique de la France après les élections législatives anticipées.

Interrogé sur ce dîner, dont la tenue avait été révélée par le journal Libération quelques heures plus tôt, Edouard Philippe a évoqué un "dîner cordial". "On se connaît peu, a développé le président du parti Horizons, et nous avons constaté à l'occasion de ce dîner que nous avions des désaccords très profonds, sur de très nombreux sujets."

"Je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon"

Relancé par le journaliste Gilles Bouleau, qui lui demandait si un dîner était bien nécessaire pour constater cela, Edouard Philippe a rappelé que Marine Le Pen "fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Cela ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle et je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon, poursuit le maire du Havre, et, à chaque fois, je leur ferais part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux".

Selon le quotidien qui révèle l'information, ce dîner aurait eu lieu en décembre dernier, dans le 9e arrondissement de Paris, chez Thierry Solère, ex-conseiller d'Emmanuel Macron. Sur le plan politique, Edouard Philippe plaide pour "réunir des Républicains à Renaissance un bloc qui permet d'avoir une majorité faible mais relative" à l'Assemblée nationale.