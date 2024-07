Métropole de Rouen. Festival 1,2,3 contez : en avant les histoires !

La Youle Compagnie vient à la rencontre des habitants du territoire en proposant 1, 2, 3 contez, un festival de conté et musical. "C'est un festival multiculturel et fédérateur, souligne Ulrich N'Toyo, directeur artistique de la compagnie. Nous l'avons imaginé suite aux attentats de Paris, en réaction contre la peur, pour rassembler les gens autour de la littérature." Ulrich programme des conteurs : " Les conteurs ont carte blanche, ils piochent dans leur panier de contes en fonction du public. Ainsi, chaque soirée est toujours pleine de surprises." Cette année, le festival convie six conteurs de tous horizons, de la Martinique au Burkina Faso : "Hormis le Breton Michel Corrignan qui est fidèle au festival depuis ses débuts en tant que parrain, nous souhaitons faire découvrir chaque année de nouvelles cultures et nous organisons pour cela des journées thématiques : Afrique de l'ouest, Kabylie ou encore Martinique."

Pratique. Du 1er au 8 juillet au parc Grammont à Rouen et ailleurs dans la Métropole. Gratuit. youlecompagnie.com