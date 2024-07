Près de Saint-Lô. Un braquage à l'arme blanche dans un garage auto

Une personne s'est arrêtée au garage HP automobile du Mesnil-Herman, sur la commune nouvelle de Saint-Martin-de-Bonfossé dans la Manche près de Saint-Lô, samedi 6 juillet dans la matinée. Il a demandé de l'essence sans avoir de quoi payer. Devant le refus du patron du garage, il a sorti un couteau et l'a menacé. Le suspect a alors demandé une voiture et est parti avec, laissant son premier véhicule sur place. Une plainte a été déposée et les gendarmes ont déjà fait les premiers relevés.