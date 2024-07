[Replay] Législatives 2024. Que retenir du débat dans la première circonscription de la Manche ?

Après le premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin, les deux candidats présents au second tour dans la première circonscription de la Manche ont débattu sur Tendance Ouest, mardi 2 juillet. Philippe Gosselin, député sortant et en tête au premier tour avec 38,3% des voix, représente, l'union de la droite et du centre et Franck Simon, arrivé deuxième avec 32,89% des suffrages, est membre du Rassemblement national. Les deux candidats ont pu échanger sur différents thèmes comme le pouvoir d'achat, la santé ou encore l'agriculture.

Un député expérimenté

Les candidats ont aussi expliqué comment ils comptent travailler à l'Assemblée nationale s'ils sont élus, quelle qu'en soit sa composition. "Je suis le député de tous, un député de terrain, qui partage les préoccupations de nos concitoyens. A l'Assemblée nationale, j'ai l'avantage d'être un député expérimenté. Je crois que dans la zone de turbulence dans laquelle on va être dans tous les cas dimanche soir et pour les semaines qui viennent, je pense qu'il faut des gens qui soient solides, qui connaissent le fonctionnement de nos institutions", assure-t-il.

La force d'un groupe parlementaire

Franck Simon mise sur la force du groupe : "Tout dépend de qui va gagner ces élections législatives. Etre député, seul, ça n'a aucune incidence et vous n'avez aucun pouvoir. Si vous appartenez à un groupe parlementaire, vous pouvez faire entendre votre parole. Si vous êtes dans un petit groupe de cinq ou dix députés, votre action est plus que limitée. Nous espérons gagner ces élections pour mettre en place un gouvernement d'union nationale avec Jordan Bardella."