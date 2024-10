Les incontournables. Où poser sa nappe pour pique-niquer ?

Le Havre, avec ses multiples espaces verts, ses plages et ses parcs, offre de nombreux endroits pour un pique-nique convivial. Tendance Ouest vous propose quelques-uns de ces lieux pour étendre votre nappe et ainsi profiter d'un repas en plein air. Que vous préfériez la plage, les jardins, les parcs ou les falaises, Le Havre offre une variété d'endroits magnifiques pour un déjeuner à l'extérieur. Profitez de la beauté naturelle et de l'atmosphère paisible de ce secteur exceptionnel lors de votre prochaine sortie en plein air.

Protection de l'environnement

Le territoire bénéfice d'une richesse naturelle, entre l'estuaire de la Seine, sa plage, ses falaises ou encore sa forêt. Des espaces qu'il faut respecter en les laissant intacts après notre passage, sous peine de voir ces beaux paysages disparaître.

La rédaction vous conseille particulièrement la verdure de la forêt de Mongeon, les falaises de Saint Jouin-Bruneval ou encore les galets de la plage du Havre, entre balade bucolique, paysage contemplatif, et air iodé.