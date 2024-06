Législatives 2024. Elle sera assesseur dans un bureau de vote pour la première fois dans la Manche

Quatre, voici le nombre minimum de citoyens pour tenir un bureau de vote en France. Autant dire qu'avec plus de 4 300 bureaux dans la région Normandie, il faut du monde. La date des élections est une autre complexité pour mobilisés des assesseurs, avec le début des vacances d'été. De nombreuses mairies ont donc lancé des appels à la mobilisation des habitants pour venir soutenir les élus municipaux qui remplissent souvent cette mission. Ça a été le cas à Saint-Lô, Alençon ou encore Caen.

Montrer l'exemple aux jeunes

A Saint-Lô, Marie-Rose Rauzada a répondu présente à l'appel. "J'ai décidé de m'investir dans la citoyenneté de la ville parce que j'en ai envie. J'ai aussi envie de montrer l'exemple aux jeunes, aux futurs électeurs. C'est une façon de s'investir et j'y tiens", assure-t-elle. Pour elle, ce sera la première fois qu'elle sera assesseur et qu'elle va assister au dépouillement. Elle a signé pour être présente lors des deux tours, dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet.