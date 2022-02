L’écoute de Vivre son deuil

L'association Vivre son deuil Basse-Normandie propose à celles et ceux qui en ressentent le besoin, des temps d'écoute, de dialogue et de partage. 'L'association a vu le jour dans le cadre du Programme régional de santé”, explique Didier Alcaïna, infirmier détaché par le Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Caen. 'Elle est constituée de professionnels et de bénévoles et a été créé en concertation avec des soignants, des associations, des religieux, des partenaires sociaux et la Ville. Les temps d'écoute peuvent se faire par téléphone ou de visu, sur rendez-vous ”.

Groupe de partage

Dans le quartier de Vaucelles, au pied de l’église, les personnes endeuillées trouvent donc auprès de l’association un réconfort et une oreille attentive. “Nous offrons également la possibilité de parler grâce à des groupes de partage”, souligne Didier Alcaïn.



Vivre son deuil Basse-Normandie Maison de quartier de Vaucelles 1, bis rue Branville à Caen. Tél. secrétariat : 02 31 83 52 07. Tél. écoute : 02 31 82 20 16 (tous les jours de 14h à 17h).



