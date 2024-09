Bonne table près de Rouen. Gustave, une nouvelle brasserie près du Zénith

Oubliez l'ambiance cantine de son prédécesseur. Gustave se veut être un véritable restaurant entre brasserie et cuisine bistronomique, et ainsi casser avec l'image de l'ancien Courtepaille. Si les murs sont restés les mêmes, la décoration, elle, est davantage léchée, offrant une atmosphère assez intimiste malgré la grandeur de la salle. Je m'installe et choisis l'un des best-sellers de l'établissement : le Margaux. Un burger maison, viande de bœuf race limousine, confit d'oignons et tomates, le tout accompagné d'un morbier et comté affinés à la bière. Le plat est servi avec quelques pommes de terre grenailles et un peu de salade.

Burger avec morbier et comté affinés à la bière.

Je termine par un tiramisu maison et on me glisse discrètement un ananas Gustave (demi-ananas rempli d'une crème brûlé), sur les ordres du chef. Je me laisse volontiers corrompre et déguste le tout. C'est original, plutôt subtil et assez efficace. Comptez 22,50 euros le repas sans boisson ou bien la formule déjeuner à 14,90 euros. "On essaye de refaire un lieu un peu plus chaleureux", confirme le patron Olivier Krzos, qui a tenu à sa sortie d'étude un restaurant gastronomique sur Paris. "Aujourd'hui, on voulait plus une cuisine assez simple et sincère."

A la recherche du goût

Au menu, en plus des six burgers proposés à la carte, Gustave propose un large choix de pizzas napolitaine cuites au feu de bois ainsi que des ravioles et, bien sûr, la formule du jour, qui varie donc d'un jour à l'autre. Cette touche méditerranéenne va rester chez Gustave, mais la carte doit encore s'affiner : "Quand on est à la recherche du goût, on n'est jamais satisfait", souligne le patron qui se revendique être l'un des plus grands collectionneurs de recettes manuscrites. "Je fais les quatre coins d'Europe pour retrouver des recettes oubliées qui peuvent m'inspirer dans la cuisine." Pour les "afters", Gustave envisage l'ouverture de paillotes sur son terrain d'ici cet été.

Pratique. 2 chemin de la Poudrière au Grand-Quevilly. 02 35 18 88 02. Ouvert midi et soir, sauf le lundi.