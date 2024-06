Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 juin

Bélier

L'effervescence cérébrale que vous connaissez pourrait vous amener à faire des excès, pensez à demain.

Taureau

Vous n'avez pas besoin d'être encouragé, votre motivation seule vous dote d'une intense énergie.

Gémeaux

Une personne que vous connaissez depuis longtemps vous charmera jusqu'à ce que vous craquiez.

Cancer

Les choses se passent bien, à la seule condition que vous cessiez de croire que vous pouvez y arriver seul.

Lion

Il y a des opportunités et des occasions que vous ne devez pas rater. Même si quelques appréhensions vous freinent.

Vierge

Vivez vos désirs, profitez des moments agréables, oubliez les contraintes et avancez.

Balance

Quelques conflits sont possibles dans les relations amoureuses, avec des moments de possessivité ou de jalousie.

Scorpion

C'est une journée idéale pour faire de l'aménagement dans son foyer ou dans son jardin.

Sagittaire

Vous n'avez aucun problème pour entretenir l'espoir dans un avenir meilleur, votre mental vous y aide.

Capricorne

Vous aurez confiance en vous, un peu trop au goût de certains et cela risque d'être mal interprété.

Verseau

Une excellente nouvelle va vous donner du ressort pour poursuivre, continuez sur votre lancée sans sauter d'étape.

Poissons

Vous approchez de votre but et vous ne voulez rien concéder. Accrochez-vous fermement à la paroi, et ne craignez rien.