Basket. Mounir Bernaoui et Yann Siegwarth prolongent au Caen BC

Une semaine après sa montée en Pro B, le Caen Basket Calvados prépare sa prochaine saison. Si Yanik Blanc a annoncé son départ, deux joueurs, eux, rempilent.

Le capitaine Mounir Bernaoui sera encore caennais à la rentrée prochaine, pour une troisième saison consécutive. Le poste 4 sort d'une saison à 9,4 points et 6,8 rebonds en moyenne par match. Le CBC peut aussi compter sur Yann Siegwarth. Arrivé l'an dernier, l'arrière est très apprécié pour ses dribbles et shoots. Il a signé 11 points en moyenne par match avec 3,3 passes décisives. Ils seront toujours coachés par la paire Stéphane Eberlin et Eric Béchaud, qui prolongent eux aussi l'aventure. Le coach et son assistant sont arrivés à Caen il y a deux ans.