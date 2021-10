A quoi va ressembler The 2nd Law Tour de Muse?

Dominic Howard (au centre de la photo), batteur de MUSE, a révélé à BBC Newsbeat une partie de ce à quoi ressemblera le décor de la tournée de l'album "The 2nd Law".

"On a construit cette immense pyramide inversée, qui est composée d'un écran LED pour qu'on puisse y passer des visuels. De façon basique, cet écran bouge et se mue en différentes silhouettes. La pyramide va descendre et me cantonner complètement à ma batterie", a-t-il confié, ajoutant que des "aliens qui dansent" et du kung-fu seraient aussi visibles sur scène.

Matthew Bellamy, quant à lui, a expliqué au Telegraph qu'il n'était pas prêt à substituer ses instruments pour de l'électronique, et ce malgré "Unsustainable", le morceau à la sauce Skrillex de l'album.

"On n'a pas peur d'amener de nouveaux éléments mais on n'est pas tout-à-fait prêts à n'utiliser que des robots. Je pense qu'on est un peu des cyborgues!", a-t-il déclaré.

VIDEO : Extrait du passage de Muse à Taratata Vendredi 5 Octobre 2012.