Animations. Bagnoles-de-l'Orne fête sa libération : le programme complet

Pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de Bagnoles-de-l'Orne, une journée festive est organisée le dimanche 11 août. De nombreuses animations sont au programme.

Les festivités débuteront dès 9h30 avec le décollage d'un C6, un avion d'époque. Une cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts aura lieu en fin de matinée. En parallèle, des projections de films historiques seront proposées au cinéma du Casino et à l'office de tourisme. Une visite guidée retraçant l'histoire de Bagnoles-de-l'Orne durant la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'un jeu de piste urbain sont également organisés.

Enfin, les Jardins du lac et le square Léveillé accueilleront des camps militaires avec des Dodge WC51, des balades en Jeep et des expositions de pièces et maquettes d'avions. La journée se terminera en musique avec un concert des Sassy Swingers à 17h.

Pratique. Plus d'informations sur bagnolesdelorne.com.