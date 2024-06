Fête de la musique. Que faire à Caen et ses alentours ?

C'est une tradition annonciatrice de l'été : chaque 21 juin, la musique est célébrée partout en France. Coup de chance cette année, le 21 juin tombe un vendredi, juste avant le week-end, donc. Voici les endroits où faire la fête.

La Ville de Caen accueille plusieurs festivals pour la fête de la musique, notamment celui de l'Abbaye aux Dames. Rendez-vous dans les jardins de l'Abbaye à partir de 18h, pour profiter de nombreux concerts. Ce ne sont pas moins de huit groupes normands, tels que Maddy Street, Five ou encore Samba de la muerte, qui joueront sur deux scènes.

Des artistes dans les bars et les rues

De 19h à 22h, direction la Bibi de Caen pour L'Adulable festival ! Au programme de cette soirée de fin de saison, un show burlesque, un concert de Yop-Brass-Band, entre fanfare et chant, et un drag show signé Grillage. La fête battra également son plein à Mondeville, de 16h à minuit, dans l'Espace Vert Farré. De nombreux artistes seront regroupés, tels que Les Castafiores ou encore Duszka Polska.

Pour la fête de la musique, le bar Valhalla, route de Falaise à Ifs, vous propose des concerts de rock assurés par quatre groupes, notamment Where is Kebab ou Akesson. Harold Barbé, humoriste caennais, sera également de la partie. La soirée a lieu de 19h à 1h.

Pour une soirée rap, organisée par le groupe local Tweedle et le studio LMHouse, rendez-vous aux Pavés de Caen, place Saint-Sauveur. Vous pourrez y écouter une dizaine de groupes de rap, à partir de 17h.

Les danseurs ne seront pas en reste, notamment place Saint-Pierre, où le groupe Amalgame et l'école de danse Normandie Salsa se produiront dès 18h30. C'est l'occasion de découvrir un grand nombre de styles de danses, depuis le breakdance jusqu'au tango.

Pour les plus petits

Place François Mitterrand à Colombelles, entre 18h et 19h30, la médiathèque Le Phénix et ATIPIC invitent les enfants à un atelier musique gratuit. A Cormelles-le-Royal, un spectacle musical et interactif de la compagnie "Fais pas si, fais pas ça" est proposé de 18h à 19h dans les Jardins du Parc.