Les plus beaux spots. Où prendre les plus belles photos de vacances dans le sud-Manche ?

Dans le sud-Manche, tous les paysages entrent en concurrence pour régaler les yeux des touristes comme des locaux.

Des falaises de Champeaux, il est possible d'admirer le Mont Saint-Michel dans la splendeur de sa baie. Les remparts de Granville offrent une vue imprenable sur le port et ses centaines de bateaux. Comment ne pas parler du château des Montgommery à Ducey-les-Chéris ? La petite chapelle Saint-Michel, qui domine Mortain de son promontoire, s'offre également au regard du photographe amateur.

Bien évidemment, le numéro 1 de nos recommandations reste le Mont Saint-Michel, mais vu de la baie cette fois-ci. Sous la brume, au coucher du soleil ou depuis les prés salés, il semble à chaque fois différent, mais toujours majestueux. Un peu plus au nord, sur la côte, la Pointe du Lude surplombe la plage de Donville. Elle est idéale pour des photos de vacances estivales et pleines de soleil ! Les légendaires cascades de Mortain proposent quant à elles l'exact opposé : ombre, calme, fraîcheur et aussi ce petit côté mystérieux qui fait tout leur charme.