Sortosville-en-Beaumont. La Maison du Biscuit, biscuiterie atypique et incontournable

Au cœur du bocage normand, à deux pas de la mer, La Maison du Biscuit accueille les visiteurs dans une ancienne laiterie, à Sortosville-en-Beaumont. La boutique, ouverte tous les jours de 8h30 à 19 heures, est décorée dans le style Belle Epoque, et ce jusqu'à l'emballage des marchandises. Ici, outre les confiseries, conserveries, alcools et tous les articles d'une épicerie, on trouve des délicieux biscuits conçus et préparés dans les cuisines voisines par la famille Burnouf. Il ne faut pas manquer le petit four financier. Juste à côté de la boutique, un salon de thé propose des dégustations de produits de la biscuiterie.

Pratique. Informations sur maisondubiscuit.fr.