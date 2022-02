Rencontre entre anciens Résistants et scolaires

Le jeudi 22 octobre, environ 80 lycéens et collégiens du Calvados ont échangé avec des anciens combattants de la seconde guerre mondiale et des parents d'anciens déportés. Cette réunion s'inscrit dans la préparation du concours national annuel de la résistance et de la déportation. Le thème 2009-2010: l'appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle et son impact jusqu'en 1945. Dans ce cadre, les candidats rendront des travaux, soit individuels, soit collectifs. Participent à ce concours, des élèves du collège Saint-Michel, à Hérouville Saint-Clair, du collège Hastings et Villey-Desmeserets, à Caen. Les lauréats départementaux recevront leur prix lors d'une cérémonie en mai 2010.

