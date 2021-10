Spécial déco : l’orfèvre du fauteuil

Jérôme Thoumyre, artisan tapissier à Rouen, restaure fauteuils et canapés anciens à l’image de ce fauteuil directoire retapissé par la suite d’un tissu couleur anthracite (photo).

Depuis trente-cinq ans, cet artisan tapissier traditionnel garnit ou dégarnit canapés, fauteuils et chaises. Il refait ou reprend leurs ossatures en bois. Après avoir entièrement repris la garniture en crin (végétal ou animal), il la sangle au moyen de grosses bandes de chanvre croisées. Puis la garniture est piquée jusqu’à ce que l’artisan obtienne la forme de siège souhaitée. L’ensemble est ensuite recouvert d’une toile d’apprêt, toile blanche sur laquelle l’artisan pose le tissu choisi par le client. “Si tout le siège est à refaire, il faut compter deux jours”, indique Jacques Thoumyre. “Ce travail nécessite minutie et précision. Cuir, chanvre, bois : ce sont des matériaux “vivants”. Tout est organique, excepté le fer. Et, suivant la forme du fauteuil ou le tissu, cela peut être compliqué !”

La mode du tissu

Il existe de beaux tissus contemporains unis ou faux unis taillés dans de la toile de coton ou de lin. Les velours reviennent à la mode et séduisent à nouveau. Ils revêtent d’éclatantes couleurs tandis que les damas et soieries se font plus rares.

Finalement, “c’est l’harmonisation des tissus d’ameublement et accessoires qui amènent le côté décoration”, rappelle Alexandra Gervais, décoratrice à Rouen. Karine Larose, gérante de Rhomeo Décoration au Mesnil-Esnard, va plus loin : “Si on a peu de moyens, il faut privilégier la qualité du linge de maison (rideaux, plaid, coussins, etc.) dans des matières naturelles (coton, lin, corde) car à l’usage, les plastiques et polyesters ne tiennent pas et sont moins confortables.”