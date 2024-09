Mont-Ormel. La poche de Chambois - Mont-Ormel, dernière bataille en Normandie

Le Mémorial de Montormel est un des sites incontournables du département. Le lieu marque la fin des opérations dans la région. Depuis son panorama, le champ de la dernière bataille de Normandie, la vallée de la Dives, est entièrement visible. C'est sur ces terres que la Libération a pris un tournant. La bataille se termine le 21 août 1944 et, quatre jours plus tard, Paris est libérée.

De nombreux civils pris au piège

Les combats démarrent le 16 août. Toutes les grandes nations engagées en Normandie se retrouvent dans cette vallée : les Britanniques et les Canadiens à l'ouest, les Américains et les Français de la 2e Division Blindée au sud et les Polonais au nord. Ils forment ainsi la poche de Falaise - Chambois. Au fil des jours, l'étau se resserre sur les Allemands, encerclés entre Chambois et Mont-Ormel. "Le mouvement fait que tout s'achève ici, au pied de la colline où est construit le Mémorial", indique Stéphane Jonot, le directeur du Mémorial de Montormel. Or la population de l'est du Calvados et de l'agglomération caennaise s'est réfugiée dans la vallée de la Dives, aussi cette bataille est-elle marquée par la présence massive de civils. "Quand la poche se forme, il n'y a plus moyen de fuir", explique Stéphane Jonot. Les civils sont enfermés comme les Allemands dans la poche, et se retrouvent au milieu du champ de bataille. "On estime que 200 à 300 personnes se sont réfugiées dans une ferme à côté de Chambois", illustre-t-il.

Que reste-t-il des combats ?

Reste-t-il des traces de la bataille ? "Très peu", répond Stéphane Jonot. "Le champ de bataille à la fin des combats est dantesque parce qu'il y a énormément de véhicules allemands détruits et des soldats, des chevaux et des vaches aussi tués dans les champs. Mais il n'y a pas de traces de trous d'obus, ni de destruction massive parce que la bataille ne dure que trois jours et les armes utilisées ne sont pas destructrices pour les bâtiments ou le paysage", complète-t-il. Il reste bien évidemment le Mémorial de Montormel, édifié en 1994 pour le 50e anniversaire du Débarquement. Il rend hommage aux victimes des combats de la poche de Falaise - Chambois et permet de comprendre et de mesurer l'ampleur des combats et leur importance pour la suite de la guerre.

A Chambois, Saint-Lambert-sur-Dive ou encore Coudehard, communes prises dans le dernier étau, des panneaux installés le long des routes indiquent "Couloir de la mort" là où les Allemands étaient pris au piège.