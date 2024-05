Près de Rouen. Contrôles de vitesse sur l'A28 : au volant de sa Lamborghini il perd son permis

La police de Rouen a mené une opération de contrôle de vitesse sur l'A28, lundi 27 mai entre 11h30 et 12h30. Au total, 13 policiers ont été mobilisés.

La vitesse était contrôlée sur une section à 90km/h à la sortie de Rouen en direction d'Abbeville. Pendant une heure, 92 véhicules ont été contrôlés et 10 conducteurs ont été verbalisés. Parmi eux, 9 avaient dépassé la vitesse de 20 à 30km/h au-dessus des 90. Le dernier a été verbalisé pour avoir roulé entre 40 et 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Il s'agit d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années, habitant Saint-Martin-de-Boscherville, et au volant d'une Lamborghini. Les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire.