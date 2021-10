Le salon Maison Déco investit le Parc expo de Rouen

Envie de nouvelles idées de décoration intérieure ou extérieure ? Des projets de rénovation ou d’aménagement de votre intérieur ? Trois cents exposants (habitat et éco-construction, décoration, immobilier, maison en bois, nature et jardin, métiers d’art) sont présents afin d’orienter et de conseiller le public dans ses choix.

Cette année, le salon propose une séance de coaching déco personnalisée et gratuite. Il suffit de vous présenter muni de vos plans, photos et projets. Il est également possible de découvrir la filière bois avec le salon Maison en Bois ainsi que le salon Nature et Jardin.

Pratique. Salon Maison Déco, Parc Expo de Rouen, 46 avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly, vendredi 5 octobre, de 10h à 21h, samedi 6 et dimanche 7, de 10h à 19h, lundi 8, de 10h à 18h, www.salonmaisondeco.com. Tarifs de 4,20 à 6,20 €, gratuit pour les moins de 11 ans.