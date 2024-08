Le Havre. Une BD pour mieux comprendre l'autisme et ses mécanismes

Une BD pour expliquer simplement l'autisme. C'est le défi que s'est lancé Anaëlle, alias @Piranhate. Cette Havraise de 21 ans, étudiante en illustration au sein de l'institut en ligne Artline, a été diagnostiquée autiste il y a seulement un an. Pour mettre des mots sur cette maladie, elle s'est lancée dans l'écriture d'un livre illustré, Le Guide ultime de l'autisme (autoédition). Il s'agit d'une œuvre artistique et pédagogique. "J'ai voulu faire des dessins simples et expliquer simplement, pour que les enfants autistes et leurs proches puissent comprendre." Anaëlle a mis en avant tous les sujets du quotidien qui font la différence et qui sont parfois incompris. "On ne comprend pas que ça peut impacter beaucoup de choses dans le quotidien. Des difficultés à être en contact avec la lumière ou d'être avec beaucoup de monde, trop de sons. Ce sont des difficultés qui s'accumulent et fatiguent, pouvant provoquer des crises."

Anaëlle veut expliquer l'autisme Impossible de lire le son.

Les premiers retours sont positifs. Impossible de lire le son.

Le guide ultime de l'autisme est un livre authentique, disponible depuis début mai. La Havraise a tout fait, toute seule, des personnes aux textes. Et les premiers retours sont déjà positifs. Des retours de lecteurs notamment l'ont touchée. "Une maman au Canada m'a dit qu'elle a lu le livre avec son fils. Son petit garçon a pointé du doigt des illustrations en disant : 'Regarde maman, c'est comme moi !' Elle a réussi à mieux comprendre ce que son fils vivait au quotidien."

Pratique. "Le guide ultime de l'autisme" disponible sur Amazon.