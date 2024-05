80e D-Day. Le "6 juin en fanfares" dans l'Orne, avec 300 musiciens attendus au Mémorial de Montormel

L'Orne aura son "6 juin en fanfares".

Quelque trois cents musiciens des fanfares "University of Florida Marching Gator Band" et "Albany High School Marching Falcons" viennent spécialement en France à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement. Le vendredi 7 juin, elles seront à Saint-Laurent-sur-Mer, dans le Calvados, et le samedi 8, elles se produiront au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

Deux fanfares américaines se produiront à Montormel dans l'après-midi du jeudi 6 juin. Ici l'Albany High School Marching Falcons.

Mais le jeudi 6 juin, elles seront à Montormel, sur le site de la fin de la Bataille de Normandie, pour un concert gratuit. L'accueil du public se fera à partir de 14h30, pour un début du concert à 15 heures, avec une cérémonie franco-américaine durant l'entracte.