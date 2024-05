Caen. Le nouveau campus de l'école d'ingénieurs ISEN Ouest ouvrira ses portes en 2026 sur la Presqu'île

Ce mardi 21 mai, sur la Presqu'île de Caen, les travaux de l'école d'ingénieurs ISEN Ouest ont officiellement débuté avec la pose de la première pierre. Actuellement, les étudiants sont accueillis au lycée Sainte-Marie, pour les premières années, et au MOHO pour les autres. D'ici 2026, ils seront tous accueillis dans un nouveau bâtiment de plus de 6 500m² répartis sur 5 niveaux. Avec ces nouveaux locaux, la capacité d'accueil devrait augmenter pour atteindre plus de 500 étudiants.

Une offre de formation diversifiée

"Nous ne pouvons que nous satisfaire de l'accueil d'une nouvelle école d'ingénieurs qui viendra densifier et compléter l'offre existante à Caen la Mer", explique Joël Bruneau, maire de Caen et président de la communauté urbaine de Caen la Mer. De son côté, Jean-Loup Monier, président de l'ISEN Ouest, précise que "nos étudiants bénéficieront d'un bâtiment moderne, idéalement situé et équipé des dernières technologies, conçu pour favoriser une formation de pointe en ingénierie".

A Caen, l'ISEN Ouest propose, dès le post-bac, des formations généralistes, mais également spécialisées dans l'informatique, la santé, l'environnement ou encore l'économie numérique.