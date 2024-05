Voile. Drheam Cup : Cherbourg se prépare pour un troisième départ

Rendez-vous incontournable de la course au large, la cinquième édition de la Drheam Cup Grand Prix de France revient cette année avec un troisième départ à Cherbourg, direction La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Le départ sera donné le lundi 15 juillet.

Une course ouverte à l'international

Un village départ sera installé sur la plage verte dès le jeudi 11 juillet, avec au menu différentes animations. Cette compétition ouverte à 11 catégories va réunir plus de 100 bateaux avec plus de dix nationalités représentées. Cet événement est désormais connu à l'international. Jacques Civilise, le créateur et l'organisateur de cette course à la voile, ne cache pas sa satisfaction à moins de deux mois de l'événement.

La présence de Francis Joyon

Parmi les participants, la présence de Francis Joyon, détenteur du record du tour du monde Trophée Jules Verne en 40 jours, 23 heures et 30 minutes, est confirmée, tout comme celle de Xavier Macaire, vainqueur d'une édition de la solitaire du Figaro. Cherbourg reste et restera la ville départ de la Drheam Cup en raison du soutien fort de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Les premiers bateaux sont attendus à La Trinité-sur-Mer à partir du mercredi 17 juillet. La remise des prix est programmée au dimanche 23 juillet.

Trois parcours proposés

Trois parcours sont proposés par les organisateurs. Le "DC 600" passera par le sud de l'Angleterre (Shambles West), les Scilly, Ouessant et le plateau de Rochebonne, avant de mettre le cap vers l'arrivée. Le "DC1000", quant à lui, ira au Fastnet après les Scilly avant de mettre le cap sur Ouessant et la bouée BXA (entrée de l'estuaire de la Gironde) puis sur la baie de Quiberon. Enfin, le circuit "DC 1500" emmènera les plus grandes unités à l'île de Man puis au Fastnet, avant un passage par Ouessant, une traversée du golfe de Gascogne, direction Bilbao et un dernier grand bord vers La Trinité-sur-Mer.

Un prologue avec la participation des enfants

Par ailleurs, un prologue avec la participation d'enfants sera organisé le samedi 13 juillet, deux jours avant le départ. Il s'agit de "Rêves de large", initiative qui consiste à inviter des jeunes à participer à bord de bateaux concurrents au Drheam Trophy. A noter qu'un feu d'artifice sera tiré le dimanche 14 juillet.