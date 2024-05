Orne. Une boutique physique pour L'Atelier Aigle Insertion

L'association vendait jusque-là ses produits uniquement sur sa boutique en ligne ou sur les marchés d'artisans. Désormais, elle va vendre en magasin ! L'Atelier Aigle Insertion ouvre sa première enseigne à L'Aigle, lundi 13 mai. "On pourra y retrouver une nouvelle collection et de nouveaux accessoires, avec en plus des services de réparation grâce au Bonus réparation et aussi de la personnalisation", présente Marilène Dheygers, la directrice.

Un outil de formation grandeur nature

Le chantier d'insertion, installé sur le site industriel de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle, développe des activités autour de l'upcycling, qui consiste à transformer le tissu de vêtements neuf ou abîmé en un autre vêtement ou en un accessoire. L'association embauche des personnes en insertion professionnelle pour qu'elles retrouvent un travail ou une vie sociale.

Une responsable de boutique ainsi qu'une secrétaire commerciale ont été recrutées pour s'occuper du magasin "mais puisqu'on est quand même un chantier d'insertion, ponctuellement, des salariées couturières qui auront besoin d'une expérience en vente ou en gestion de stock pourront faire des immersions dans la boutique. On va s'en servir comme outil de formation grandeur nature", explique Marilène Dheygers.

La boutique, située au 12 rue Gambetta, ouvre exceptionnellement ce lundi 13 mai de 14h à 19h, puis du mardi au samedi de 14h à 18h30, ainsi que de 9h30 à 12h30 le mardi et le samedi.