Rouen. Musique et doudous : le rendez-vous des futurs mélomanes !

Imaginés par deux musiciennes de l'orchestre de l'Opéra de Rouen - la violoniste Elena Pease et la clarinettiste Naoko Yoshimura - les concerts Musique et doudous proposés quatre fois l'an ont toujours beaucoup de succès. Les premiers ateliers débutent samedi 4 mai. Le principe est simple : c'est un concert intimiste présenté dans la salle de répétition des musiciens, décorée pour l'occasion. La formule est courte (20 minutes) et le programme diversifié, ce qui rend l'exercice aussi abordable pour les parents que pour les enfants.

"On peut danser et bouger pendant le concert, chanter des comptines avec les musiciens ou même colorier des dessins en écoutant", précise Elena Pease. Ces séances de Musique et doudous sont animées par quatre à cinq musiciens et les instruments varient d'un concert à l'autre. Pour cette nouvelle session, le programme, très varié, marie musique baroque, classique, danse yiddish, jazz et comptines. Les morceaux sont courts mais les rythmes et les couleurs aussi diversifiés que possible.

Les 4 et 5 mai. Théâtre des arts à Rouen. Entrée à 5€. Infos sur operaderouen.fr