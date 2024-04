[Photos] Cherbourg. Comment est appliquée la chaîne de secours en cas d'accident de plongée ?

Le nombre d'accidents de plongée est variable et dépend aussi des conditions météorologiques. Il n'y a pas plus d'accidents aujourd'hui qu'il y a trente ans et ce, même si l'activité est plus importante de nos jours.

Les membres des différents services avant que ne débute l'exercice.

Un exercice pour tester la chaîne de secours

Avant que ne commence la saison estivale, les différents services de secours et de sécurité en mer se sont retrouvés vendredi 19 avril pour un exercice de simulation de recherche et de sauvetage impliquant plusieurs plongeurs. Deux situations ont été traitées dans la rade au large de Cherbourg : un accident corporel à la remontée d'un plongeur à proximité du support de plongée et une simulation d'accident de décompression.

Le navire support de plongée à Cherbourg.

L'objectif est d'améliorer la connaissance entre les sauveteurs afin de maintenir les bons réflexes pour préserver un maximum de vies en mer. Jean Olive est président de la section de plongée de l'ASAM à Cherbourg, également président du comité départemental.

Jean Olive Impossible de lire le son.

L'hélicoptère H160 de la Marine nationale a aussi été mobilisé. - Marine nationale

D'importants moyens de secours

De nombreux moyens ont été mobilisés comme l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus, les stations de sauvetage en mer (SNSM) d'Urville-Nacqueville, de Goury et de Fermanville, les sapeurs-pompiers, le Samu de coordination médicale maritime (SCMM), la gendarmerie maritime, la vigie du Homet de la Marine nationale, les équipes médiales du service de santé des armées de Querqueville et de l'hôpital Pasteur. En cas d'accident, une procédure spécifique est mise en place : donner l'alerte et évaluer la situation par le navire support de plongée, récupérer les plongeurs et faire intervenir une équipe médicale.

Un exercice d'accident de plongée était proposé. - Marine nationale

Le plongeur a pu être récupéré sain et sauf. - Marine nationale

L'absence de caisson de décompression à Cherbourg

Jean Olive milite pour un caisson de décompression à Cherbourg.