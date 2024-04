Jeu. Remportez vos accès en famille au Zoo de Jurques durant toute la saison 2024 !

Niché à seulement 20 minutes de Caen, le Zoo de Jurques vous ouvre ses portes dans un écrin de verdure de 19 hectares. Rencontrez plus de 700 animaux issus des cinq continents, des lions blancs aux tigres de Sibérie, en passant par les adorables pandas roux et les mystérieuses panthères des neiges.

Votre visite sera ponctuée d'animations ludiques et éducatives : assistez au nourrissage des animaux, approchez-vous des serpents ou régalez-vous avec le goûter des singes. Des moments uniques à partager en famille !

Tendance Ouest vous invite à découvrir le Zoo de Jurques avec votre famille pour toute la saison 2024 ! Envoyez un SMS avec TO au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi) et participez au tirage au sort quotidien à 7h45. Vous gagnerez un pack famille pour deux adultes et deux enfants de 3 à 11 ans.

Le Zoo de Jurques, c'est bien plus qu'un simple parc animalier. C'est une invitation à la découverte et à la sensibilisation de la préservation de la biodiversité. Ne manquez pas cette opportunité de créer des souvenirs inoubliables en famille dans un cadre exceptionnel.