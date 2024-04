Le Havre. Elle veut briser le tabou du deuil périnatal

Le deuil périnatal est une souffrance dont on parle encore peu. Il concerne les cas de fausse couche, d'IVG (interruption volontaire de grossesse), d'IMG (interruption médicale de grossesse), les décès à l'accouchement ou encore la mort subite du nourrisson. Plus de 5 000 familles sont touchées chaque année par un deuil périnatal.

Un livre témoignage

Eve Legallais, avec son mari, a été confronté à ce deuil lors de sa quatrième grossesse. Leur fille Aby était atteinte de la maladie de Di Georges, générant entre autres une malformation cardiaque. Eve a dû procéder à une IMG en 2008. Sa reconstruction fut longue, entre psychologues et groupe de parole. Seize ans après, la maman a besoin de témoigner. Eve Legallais vient de sortir un livre (autoédité) Dans les ailes d'Aby. "De l'idée à la réalisation, il m'a fallu cinq ans pour arriver à coucher sur le papier mon vécu et l'énergie de ce que je voulais exprimer." L'ouvrage peut-être commandé en ligne.

Eve Legallais - le deuil périnatal Impossible de lire le son.

Pour Eve Legallais, le deuil périnatal reste un tabou, faisant face à des incompréhensions. "Quand j'ai perdu ma fille, on m'a dit que de toute façon elle n'était pas née, que ce n'était pas grave et que je n'avais qu'à en faire un autre. Quand Enzo est né, on m'a dit que c'était bien, que ça me ferait oublier Aby. Mais non, Aby est ma quatrième fille et Enzo est mon cinquième enfant."

L'association Ang'Ailes

Dimanche 21 avril, Eve Legallais va lancer son association Ang'Ailes pour soutenir les parents endeuillés en leur offrant un espace d'écoute et de partage, sensibiliser les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge et organiser des événements commémoratifs. Le lancement est prévu à 15h30 au sein de la boutique Les Ailes d'Aby (rue Pablo-Neruda au Havre). Elle sera précédée d'une conférence sur le deuil parental à 14h (sur inscription en contactant la boutique).